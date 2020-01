Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 18:45 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Viabilità DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO AL MOMENTO TRAFFICO DEVIATO A FORMELLO, ATTIVE DEVIAZIONI, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA ... romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Sosfigatto : @nonabbiatepaura @GeaPilato @CristinaFanton5 Scusa Paolo ma veramente parli come se sai tutto tu e gli amici tuoi.… -