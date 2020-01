ULTIM’ORA-Terremoto in Italia: doppia scossa in pochi secondi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Terremoto tra Forlì e Ravenna, scossa di magnitudo superiore a 3 Una scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna alle 18.02 di venerdì 24 gennaio 2020. Secondo le prime informazioni diffuse dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del Terremoto è nella zona tra Forlì e Ravenna. La scossa è di magnitudo superiore a 3.0. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 3 e 3.5 è stata registrata nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio in Emilia Romagna. Secondo le prime informazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del Terremoto avvenuto alle 18.02 è nella zona tra Forlì e Ravenna. https://twitter.com/INGVterremoti/status/1220754423984676864?s=19 La scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Diversi i tweet apparsi subito dopo la scossa delle 18.02 dalla ... howtodofor

