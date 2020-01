The New Pope, stasera Sharon Stone è la guest star più attesa VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il quinto e sesto episodio di The New Pope, la nuova serie di Paolo Sorrentino, sequel di The Young Pope, saranno in onda questa sera su Sky Atlantic. Sarà presente un incredibile guest star appena annunciata, dopo il cameo di Marylin Manson: Sharon Stone sarà presente in Vaticano. The New Pope, Sharon Stone e l’annosa domanda: quando saranno possibili i matrimoni omosessuali? Sharon Stone interpreta sé stessa e il suo personaggio da diva hollywoodiana che viene ricevuta in visita privata dal Papa nella Santa Sede. Lo spinoso argomento affrontato, è quello dei matrimoni omosessuali agli occhi della Chiesa. Il colloquio col Santo Padre, interpretato da John Malkovich, sembra una partita a scacchi, in cui però nessuno riesce a chiudere. L’immobilismo della Chiesa non può essere mutato: Non sono venuta solo per umana curiosità, ma a chiederle un impegno: i matrimoni ... velvetgossip

The New Pope - è il momento di Sharon Stone : Momenti decisivi per Papa Giovanni Paolo III (John Malkovich) e non solo saranno al centro dei due nuovi episodi di The New Pope , la serie tv Sky Original prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, scritta e diretta da Paolo Sorrentino, in onda questa sera, 24 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e NOW TV.Due episodi che si apriranno con un'altra guest-star d'eccezione: dopo Marilyn Manson nel quarto episodio, infatti, la ...

The New Pope - stasera quinto e sesto episodio su Sky (in 4K HDR) e NOW TV : Arrivano stasera dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV gli attesissimi nuovi episodi, quinto e sesto , di THE NEW Pope , la serie creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Dopo la sorprendente visita di Marilyn Manson, guest star in Vaticano questa settimana sarà Sharon Stone, che verrà ricevuta in visita privata dal nuovo Papa interpretato da John...

The New Pope - due nuove puntate venerdì 24 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv : The New Pope anticipazione e recensione puntate di venerdì 24 gennaio su Sky Atlantic , Sky Cinema Uno e in streaming su Now Tv Continua l’appuntamento settimanale, sempre dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV, con The New Pope , la serie creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. In questo quinto e sesto episodio, in onda il 24 gennaio , vedremo come guest-star Sharon Stone, che verrà ricevuta in visita privata dal nuovo ...

Cast e personaggi de La Serie Infernale su Paramount Network - John Malkovich da The New Pope ad Agatha Christie : Prosegue l'appuntamento con Agatha Christie su Paramount Channel. Dopo Le Due Verità, è la volta di Cast e personaggi de La Serie Infernale , la mini Serie tratta dall'omonimo giallo della grande scrittrice. Nella versione italiana, lo show sarà trasmesso in due parti sul canale, ossia stasera 22 gennaio e domani 23 gennaio. Successivamente passerà su Sky Atlantic lunedì 27 gennaio (in seconda visione pay dopo il passaggio su Sky Cinema). ...

La colonna sonora di The New Pope su Spotify : la playlist ufficiale : Anche l'orecchio vuole la sua parte: è disponibile The New Pope su Spotify , la colonna sonora della serie tv scritta e ideata da Paolo Sorrentino. L'acclamato sequel di The Young Pope con Jude Law, Silvio Orlando e, da quest'anno, John Malkovich, va in onda su Sky Atlantic ogni venerdì in prima serata e in sole due settimane ha convinto pubblico e critica. Indiewire ha scritto che la serie tv di Paolo Sorrentino “rimane una delle più uniche, ...

The New Pope lancia una frecciatina a Meghan Markle : The New Pope lancia una frecciatina a Meghan Markle Non si fa che parlare di Meghan Markle , dall’abbandono di Buckingham Palace per andare a caccia di libertà e indipendenza al debito da risanare per la ristrutturazione del Frogmore Cottage. E anche Paolo Sorrentino ha voluto infilare sottilmente il naso nella questione, inserendo la duchessa di Sussex in una puntata di The New Pope . La serie tv, targata Sky, ha mandato in onda due episodi ...

Meghan Markle in The New Pope : in un video la telefonata alla Duchessa : Meghan Markle telefona al Papa John Malkovich nel terzo episodio di The New Pope: ecco il video della scena in cui gli chiede consigli fashion. Meghan Markle viene citata in The New Pope, più precisamente nel terzo episodio della serie di Paolo Sorrentino, in una scena in cui la Duchessa del Sussex interagisce con il Papa John Malkovich. Potete vedere la scena nel video ufficiale qui sopra. The New Pope 1x03 e 1x04, la recensione: Dove c'è ...

