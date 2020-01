Svelata la nuova Ducati, obiettivo è vincere (Di venerdì 24 gennaio 2020) Livrea rossa con dettagli neri e cromati per la Ducati Desmosedici GP20. La moto che correra' nel campionato motogp 2020 e' stata Svelata questa sera nello storico Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore nel centro di Bologna. Durante l'evento, i due piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, insieme all'ad di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali e al direttore generale Luigi Dall'Igna, hanno svelato le nuove grafiche delle Desmosedici GP 20. Tutti d'accordo sull'obiettivo stagionale: provare a vincere Le nuove livree, sulle quali predomina il colore rosso e spiccano alcuni dettagli neri e cromati, faranno la loro prima apparizione in gara il prossimo 8 marzo in Qatar, in occasione del Gran Premio inaugurale della stagione MotoGP 2020. Una nuova emozionante stagione e' quindi ormai alle porte, con il primo appuntamento previsto dal 7 al 9 febbraio in Malesia con i test ... ilfogliettone

