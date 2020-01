Svelata la canzone del film di Sonic realizzata dal rapper Wiz Khalifa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il film Sonic the Hedgehog ha la sua canzone ufficiale! La theme song è ufficialmente disponibile ed è stata realizzata in collaborazione tra Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty e Sueco the Child. Qui sotto potete vedere il video musicale del brano intitolato Speed ​​Me Up, che, senza dubbio, ha un ritornello sorprendentemente accattivante in grado di rimanere nella testa dell'ascoltatore.Leggi altro... eurogamer

elenacoronella_ : RT @btsitfandom: BTS NEWS Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno i BTS si sono esibiti a Time's Square a New York. Durante l'esibizione di… -