Suicidio dopo il licenziamento a Padova: “Vi chiedo scusa” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non ha sopportato la perdita del lavoro e si è tolto la vita a poche ore dal licenziamento: la vittima del Suicidio, consumatosi in provincia di Padova, si chiamava Simone Sinigaglia. L’operaio 40enne lavorava presso l’azienda di Fossona di Cervarese Ivg Colbachini, ma è stato allontanato dopo la contestazione di un utilizzo improprio dei permessi garantiti dalla legge 104. Non avendo retto alla perdita dell’impiego, si è tolto la vita nel posto dove amava recarsi a pescare. Nella sua auto è stato trovato un biglietto di addio che Simone ha lasciato a parenti e conoscenti. Il biglietto di addio di Simone dopo aver eseguito tutti i rilievi necessari, i Carabinieri della compagnia di Este hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo della sua automobile un biglietto scritto a mano rivolto ai familiari. Questo ciò che recitava: “Vi chiedo scusa per quello che ho ... notizie

