Su WhatsApp è arrivato il dark mode: è nella versione beta per Android (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il dark mode sbarca anche su WhatsApp. La nuova modalità scura è attivabile con l’ultima versione beta di Android, ma attenzione se non si ha dimestichezza. Per la versione iPhone ancora un po’ di tempo. Su WhatsApp arriva il dark mode, modalità a sfondo scuro che aiuta a riposare gli occhi consumando meno la batteria. … L'articolo Su WhatsApp è arrivato il dark mode: è nella versione beta per Android proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cmbabies : RT @federicacaladea: Oggi mi è arrivato un messaggio su Whatsapp da un cliente. Mi ha ucciso. Ha fatto una domanda e poi si è risposto da s… - camilla1361888 : RT @federicacaladea: Oggi mi è arrivato un messaggio su Whatsapp da un cliente. Mi ha ucciso. Ha fatto una domanda e poi si è risposto da s… - ritagiuliani : RT @federicacaladea: Oggi mi è arrivato un messaggio su Whatsapp da un cliente. Mi ha ucciso. Ha fatto una domanda e poi si è risposto da s… -