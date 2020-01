Ricucire fra Casa Bianca e Vaticano. La complessa mission di Pence da Francesco (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’udienza concessa da papa Francesco al vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nella mattina del 24 gennaio ha rappresentato l’incontro al vertice di più alto livello tra il Vaticano e l’amministrazione Trump negli ultimi tre anni, dalla tappa romana del viaggio in Europa e Medio Oriente del presidente nel maggio 2017.Gennaio 2020 è un momento politicamente molto diverso, all’inizio di un lungo anno elettorale. Tra dieci giorni, il 3 febbraio, si celebra l’apertura della stagione delle primarie, con i caucus del Partito democratico in Iowa, uno Stato dove la presenza dei cattolici è significativa. I due candidati in testa nei sondaggi hanno un rapporto particolare con la chiesa cattolica. Joe Biden è cattolico e potrebbe diventare il secondo presidente cattolico degli Usa dopo John F. Kennedy. Bernie Sanders è un ... huffingtonpost

