Ricreata in laboratorio la voce di una mummia vecchia di 3000 anni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un sacerdote egiziano, mummificato circa 3000 anni fa, è tornato a “parlare” grazie all’incredibile lavoro di un team di ricercatori dell’università di Londra. La voce di un sacerdote dell’antico Egitto Nesyamun è stato un sacerdote che ha lavorato come scriba nel tempio di Karnak a Tebe, moderno Luxor. È vissuto sotto il faraone Ramses XI, che regnò intorno all’inizio dell’XI secolo a.C. La mummia di Nesyamun, attualmente al Leeds City Museum, è stata oggetto di molti controlli da quando è stata analizzata per la prima volta, nel 1824. I risultati dei primi lavori rivelarono che Nesyamun aveva cinquant’anni quando morì. La sua salma è stata anche fortunata, salvandosi dal bombardamento su Leeds nel 1941 che ha distrutto il museo in cui era stata prima di essere precauzionalmente spostata. L’ultimo, incredibile studio sulla mummia è stato portato avanti dal professor David ... thesocialpost

Ricreata laboratorio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ricreata laboratorio