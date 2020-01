PS5 sarà svelata a febbraio? Arrivano nuovi indizi da Thrustmaster (Di venerdì 24 gennaio 2020) nuovi rumor suggeriscono che PlayStation 5 sarà finalmente svelata nel mese di febbraio. Non è la prima volta che si parla di un reveal previsto per il prossimo mese, tuttavia, Thrustmaster potrebbe aver svelato la data precisa dell'evento.L'azienda che si occupa della produzione di periferiche per console e PC ha da poco aggiornato il proprio sito con l'immagine della sua nuova pedaliera che sarà annunciata in via ufficiale il 13 febbraio 2020.I fan hanno collegato la periferica a PS5 perché, secondo numerosi rumor, tra i titoli di lancio della nuova console ci sarà Gran Turismo 7. Inoltre, la data con il mese di febbraio rafforzerebbe l'indiscrezione.Leggi altro... eurogamer

PS5 sarà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 sarà