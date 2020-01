Più nulla ci separa dal Samsung Galaxy Z Flip: fotocamera, ricarica e schermo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mancano pochissimi giorni alla presentazione del Samsung Galaxy Z Flip, il secondo smartphone pieghevole (molto probabilmente a conchiglia) del colosso di Seul. L'11 febbraio il dispositivo invaderà la scena insieme ai Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Prima di poterlo fare, è necessario che questi device si facciano strada attraverso la certificazione FCC, come accaduto al Samsung Galaxy Z Flip. Come riportato da 'SamMobile', ormai più nulla ci separa dal dispositivo, che dovrebbe offrire, tra le altre cose, la possibilità di scattare foto da tutte le angolature. Il prezzo del telefono dovrebbe essere compreso tra gli 850 ed i 1400 dollari, ma aspettiamo l'annuncio ufficiale da parte del produttore sudcoreano per potervi dire di più a riguardo. Per il resto, è tornato a parlare del Samsung Galaxy Z Flip anche Max Weinback, il quale ha affermato che questo secondo ... optimaitalia

