Orario Torino-Atalanta e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio (ore 20.45) si giocherà Torino-Atalanta, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Allo Stadio Grande Torino nel capoluogo piemontese andrà in scena un infuocato confronto per le sorti della classifica in chiave europea: i granata infatti proveranno ad agganciarsi all’ultimo vagone del treno riguardante l’Europa League mentre gli orobici, che occupano il quinto posto, proveranno ad appaiare – almeno per una notte – la Roma al quarto posto, buono per la Champions League. I ragazzi di Walter Mazzarri, reduci dal ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, vogliono tornare a ruggire davanti al proprio pubblico dove ultimamente sono stati contestati e non hanno sicuramente offerto delle buone prestazioni. Destino comune anche per gli uomini di Gasperini che dopo il pari raccolto a San Siro contro l’Inter si sono ... oasport

