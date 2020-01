Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per 6 indagati: anche la fidanzata Anastasia. Ai 2 presunti esecutori contestata premeditazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) I due (presunti) assassini, i loro “fornitori” di droga, la fidanzata e l’amico della vittima. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per le sei persone coinvolte, a vario titolo, nell’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre davanti a un pub nel quartiere Appio Latino di Roma, sugli sviluppi di una rapina. La prima udienza è stata già fissata per il 31 marzo. Alla sbarra ci saranno i 21enni romani Valerio Del Grosso (reo confesso), che ha materialmente sparato al giovane, e Paolo Pirino, il sodale con il quale è stata messa a segno la rapina ai danni di Sacchi e dei suoi amici e che nelle ore successive lo avrebbe aiutato a nascondere l’arma del delitto. Con loro Marcello De Propris, accusato di concorso in Omicidio per aver fornito l’arma a Del Grosso ed essere stato a conoscenza dei piani dei due giovani ... ilfattoquotidiano

