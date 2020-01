Omicidio Luca Sacchi: a giudizio immediato i killer e altri 4 imputati. C’è anche Anastasiya (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per l'Omicidio di Luca Sacchi sei giovani andranno a giudizio immediato. Tra loro anche la fidanzata di Luca Anastasiya e l'amico d'infanzia Giovanni Princi. Alla sbarra Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati di aver ucciso Luca per rubare lo zaino con dentro il denaro destinato all'acquisto di 15 chili di marijuana. A processo anche Marcello De Propris, accusato di aver fornito la pistola a Del Grosso, e il padre di quest'ultimo. roma.fanpage

