Netflix | entro dodici mesi aprirà una nuova sede a Roma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Era una voce nell’aria già da diverso tempo, ma adesso arriva la conferma ufficiale: Netflix aprirà una nuova sede a Roma. Il team italiano del colosso streaming, attualmente, opera dalla sede europea di Amsterdam. L’annuncio è stato accompagnato anche dalle dichiarazioni ufficiali di Kelly Luegenbiehl, vicepresidente delle serie originali Netflix per l’Europa, al quotidiano Romano … L'articolo Netflix entro dodici mesi aprirà una nuova sede a Roma proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

