Mondiale Rally - Gran botto di Tanak: vettura distrutta - VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Rally di Montecarlo prima prova del Mondiale 2020 è ufficialmente entrato nel vivo. Linizio però non è dei migliori per il campione in carica, Ott Tanak: nel corso della PS4, lestone è finito rovinosamente fuori strada, capottando più volte, distruggendo la sua Hyundai i20 coupé.La dinamica. Al nono chilometro della prova speciale, Tanak taglia leggermente in una curva verso destra. Per effetto della neve sul ciglio della strada e di alcune forte compressioni in un tratto molto veloce, la sua i20 Coupé WRC esce larga dalla successiva piega verso sinistra e finisce fuori strada, capottandosi più volte, ad alta velocità. Un incidente pazzesco che ha letteralmente distrutto la vettura ma che, per fortuna, non ha avuto conseguenze sui piloti. La Hyundai ha reso noto che sia Tanak che il copilota Jarveoja sono stati trasportati in ospedali per dei controlli di routine, ma che i due ... quattroruote

