Modena: il negozio di “spacciatori nigeriani” indicato da Salvini sarebbe di italiani (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo il sisma mediatico scatenato dall’episodio del ‘citofono’ a Bologna, la condotta di Matteo Salvini torna ad essere epicentro di forti polemiche. I fatti in questione riguardano il ‘blitz’ del leader della Lega in un negozio di Modena indicatogli da alcuni residenti come centro nevralgico di spaccio. Durante il percorso verso l’esercizio commerciale, l’ex vicepremier ha chiesto informazioni sulla nazionalità dei presunti spacciatori, ottenendo come risposta un immediato “nigeriani“. Ma, secondo quanto pubblicato da Giornalettismo, i titolari sarebbero italiani, e anche piuttosto arrabbiati dopo l’accaduto perché quanto rappresentato nel filmato non sarebbe corretto. Il negozio di Modena “gestito da italiani” Salvini nuovamente nella bufera per la denuncia pubblica contro un negozio di Modena indicato come luogo di “spacciatori nigeriani“. L’informazione fornitagli da alcuni ... thesocialpost

