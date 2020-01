Mike Pence a Roma per parlare di Libia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una visita organizzata in pochi giorni, in modo quasi repentino e frettoloso che, tuttavia, di certo non può passare inosservata. Il vice presidente Usa Mike Pence, in questo venerdì e fino a sabato sarà a Roma per colloqui con tutti i massimi rappresentanti delle nostre istituzioni e non solo. Infatti, la prima tappa è prevista in Vaticano dopo il numero due della Casa Bianca è atteso da Papa Francesco. In agenda, numerosi dossier che convergono su una tematica fondamentale: il contenimento della Cina. Ed in questa ottica, sarà inevitabile un importante passaggio sulla Libia. I tanti dossier in campo Come specificato su La Stampa, Mike Pence ha tenuto molto ad essere ricevuto in primo luogo dal Pontefice in Vaticano. Il motivo è da rintracciare nell’importanza, a pochi mesi dalla campagna elettorale, di un proficuo rapporto con la Chiesa e con il Papa dopo anni in cui Bergoglio e ... it.insideover

AmbasciataUSA : Domani a Roma il Vice Presidente @VP Mike Pence. Incontrerà il Presidente #Mattarella al @Quirinale e il Presidente… - repubblica : Il principe Carlo snobba Mike Pence: niente stretta di mano - francagiansol : Mike Pence va dal Papa, «le porto i saluti più cordiali di Trump» -