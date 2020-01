Meteo week end, rischio di pioggia e neve (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma - La perturbazione che venerdì sera raggiungerà il Nordovest, la Sardegna e il medio-alto Tirreno si attarderà sabato al Centro-Nord con fenomeni che comunque risulteranno tutto sommato di debole intensità, salvo locali rovesci più organizzati. Sarà anche l'occasione per qualche nevicata sull'Appennino, anche questa di debole intensità. Entro domenica qualche piovasco raggiungerà anche il Sud, mentre al Centro-Nord, nonostante l'allontanamento verso levante della perturbazione, il tempo rimarrà improntato ad una certa variabilità per l'afflusso di correnti umide occidentali, foriere al più di alcuni piovaschi sulla fascia tirrenica. Meteo SABATO. Al Nord nuvoloso con piogge sparse più frequenti su centro-est Liguria ed Emilia Romagna, in forma più debole anche su sudest Lombardia, Veneto e Friuli, ... abruzzo24ore.tv

