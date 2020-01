Licia Nunez, la fidanzata la lascia con un post: “Superato il limite” (Di venerdì 24 gennaio 2020) La fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, ha annunciato di voler lasciare la gieffina con un post su Instagram. La donna si sarebbe risentita per via di una rivelazione fatta dall’attrice all’interno della Casa più spiata d’Italia. Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Con un lungo post via social Barbara Eboli ha fatto sapere di non voler proseguire la sua storia con Licia Nunez e ha specificato che il motivo della sua decisione sarebbe dovuto alla rivelazione di “un loro gesto privato” che la gieffina avrebbe svelato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 23 Gen 2020 alle ore 1:37 PST Quale sia il gesto non è dato sapere, quel che è certo è che la rottura tra Licia Nunez e Barbara Eboli sarà sicuramente argomento trattato da Alfonso Signorini nella ... notizie

