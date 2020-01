“Lascia un libro, prendi un libro”: dalla Sicilia la prima biblioteca diffusa gratuita (Di venerdì 24 gennaio 2020) È nato in rete col passaparola e si diffuso già in 13 regioni italiani: è "Lascia un libro, prendi il libro". dalla Sicilia arriva il progetto autofinanziato per salvare i libri dalle biblioteche e recuperando quei volumi destinati al macero. "Lo scopo" dichiara il responsabile Giuseppe Rapisarda "è creare una biblioteca diffusa in tutto il Paese". fanpage

socialmediacosi : RT @lucarallo: Da domani vorrei parlarvi dei libri che ho preso o ricevuto nelle ultime settimane. Per curiosità, per conoscenza, per amici… - mauro_gianca : RT @lucarallo: Da domani vorrei parlarvi dei libri che ho preso o ricevuto nelle ultime settimane. Per curiosità, per conoscenza, per amici… - gianluca_sanzo : RT @lucarallo: Da domani vorrei parlarvi dei libri che ho preso o ricevuto nelle ultime settimane. Per curiosità, per conoscenza, per amici… -