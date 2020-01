Juventus, scambio col PSG: via De Sciglio, fumata bianca in arrivo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Juventus – Nelle ultime ore di mercato la Juventus potrebbe cedere De Sciglio al PSG in uno scambio che porterebbe Kurzawa a Torino. Un terzino per la Juventus. i bianconeri hanno riallacciato i contatti con il Paris Saint-Germain. E stanno valutando la possibilità di portare a termine lo scambio tra Kurzawa e De Sciglio. Il terzino francese arriverebbe in bianconero a rimpinguare la batteria di esterni difensivi a disposizione di Sarri, mentre l’italiano farebbe il percorso inverso. Juventus, scambio in dirittura d’arrivo Secondo quanto si legge su ‘L’Equipe‘ l’affare sarebbe ben avviato, tanto che il nazionale transalpino potrebbe presto arrivare in Italia per le visite mediche. In questa finestra di mercato, oltre al colpo Kulusevski portato a termine in previsione della prossima stagione, Paratici sta lavorando soprattutto sulle uscite ed in ... juvedipendenza

