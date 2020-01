Gf Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata sui social: "Sei andata oltre" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luana Rosato Licia Nunez è stata lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli tramite un post su Instagram: la compagna della concorrente del Gf Vip ha parlato di un "limite" superato che l'ha ferita Brutte sorprese per Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip: la fidanzata Barbara Eboli ha deciso di lasciarla con un post sui social che, molto probabilmente, Alfonso Signorini le farà leggere durante la diretta di questa sera, 24 gennaio. Arriva come un fulmine a ciel sereno la decisione della Eboli di interrompere in maniera definitiva la sua relazione con l’attrice oggi rinchiusa nella Casa di Cinecittà. Dopo averla difesa per l’appellativo utilizzato da Fernanda Lessa che l’ha identificata come “la lesbica” e averle fatto recapitare, tramite il Gf Vip, una lettera in cui ribadiva il grande amore che nutre nei suoi confronti, Barbara torna nuovamente sui social ma, questa ... ilgiornale

