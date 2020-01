“Fatemi entrare nella casa per lei”. Gf Vip, Rita Rusic ha fatto colpo: il noto modello ha perso la testa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip, dopo una partenza balbettante eccolo arrivare alla sua piena potenza. Ancora niente fuochi d’artificio, per quelli ci sarà tempo. Questa volta però è la volta di Rita Rusic che, in poche settimane, è riuscita a conquistare il cuore di tutti i telespettatori grazie alla sua spiccata ironia. Ma a quanto pare la produttrice cinematografica è riuscita a conquistare il cuore anche di una persona speciale, che su Novella 2000 è venuta allo scoperto. Lui chi è? Si chiama David Nenci, e al momento è uno dei bodyguard de Il cantante mascherato di Milly Carlucci. Il ragazzo, in questa intervista rilasciata al magazine diretto da Roberto Alessi, ha dichiarato di essere innamorato di Rita Rusic, confessando di voler presto entrare nella casa del GF Vip per incontrarla: “Vorrei entrare, anche se ora la casa è un po’ troppo affollata… Io comunque sono già pronto… Spero vinca ... caffeinamagazine

