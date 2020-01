Coronavirus, un altro caso sospetto a Parma: ricoverata una donna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un caso simile a quello della donna che, dopo essere rientrata da un viaggio a Wuhan, è stata ricoverata al Policlinico di Bari col sospetto che avesse contratto il Coronavirus che sta particolarmente allarmando la Cina. Arriva in questi momenti notizia di un’altra donna che sarebbe stata in queste ore ricoverata all’Ospedale Maggiore di Parma. Anche lei rientrata dalla città di Wuhan, i sintomi accusati farebbero sospettare un possibile contagio. ::: ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ::: L'articolo Coronavirus, un altro caso sospetto a Parma: ricoverata una donna proviene da The Social Post. thesocialpost

peppiniellopz : RT @eterea_naive: Altro che #serpenti e #pipistrelli ...a #Wuhan gli sfiggito il #coronavirus dal laboratorio.. #ChinesePneumonia #corona… - EremitaMancato : RT @eterea_naive: Altro che #serpenti e #pipistrelli ...a #Wuhan gli sfiggito il #coronavirus dal laboratorio.. #ChinesePneumonia #corona… - eterea_naive : RT @eterea_naive: Altro che #serpenti e #pipistrelli ...a #Wuhan gli sfiggito il #coronavirus dal laboratorio.. #ChinesePneumonia #corona… -