Coronavirus, paura anche in Francia: scoperti due casi di contagio (Di venerdì 24 gennaio 2020) La preoccupazione per la diffusione del Coronavirus cresce anche in Europa. Dopo i casi in Inghilterra ne sono stati scoperti due anche in Francia. Mentre in Cina si vive in questi giorni in stato di piena emergenza con la città di Whuan messa in quarantena per evitare che il Coronavirus continui a diffondersi, nelle altre … L'articolo Coronavirus, paura anche in Francia: scoperti due casi di contagio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

RaiTre : #Coronavirus, dalla Cina il rischio pandemia, paura e raccomandazioni sui social - #Timeline con @iosonocarrara - fanpage : #coronavirus fa sempre più paura - vitaindiretta : #Coronavirus: il mondo ha paura In collegamento da Wuhan la testimonianza di Lorenzo, un giovane studente Abruzzese… -