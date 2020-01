Conferenza stampa Nicola: «Dobbiamo iniziare a urlare la nostra identità» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conferenza stampa Nicola, ecco le parole dell’allenatore del Genoa per presentare la partita di domani contro la Fiorenrina Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la gara del Grifone contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: OBIETTIVI – «iniziare a urlare la nostra identità. Nel secondo tempo con la Roma la squadra ha trovato la giusta strada, il lavoro ha dato i suoi frutti e Dobbiamo continuare su questa strada. L’immagine finale è quella di quanto sia sostanzialmente facile catturare la nostra gente e il finale è la dimostrazione dei tifosi a fine partita è che qualcosa abbiamo fatto». ERIKSSON – «Ci ha fatto una buona impressione per la voglia di mettersi subito a disposizione e ci è piaciuto il suo discorso che ha fatto. E’ venuto qua con l’idea di darci una ... calcionews24

