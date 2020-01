“Come godo se” è il nuovo singolo degli Overture (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dal 17 gennaio è in rotazione radiofonica “Come godo Se” (Noize Hills Records), il nuovo singolo della rap band Overture laprimapagina

trash_italiano : GODO COME UN RICCIO REMIX ?? - littlebird_ylv : @yvesodd Godo come un riccio - Chiara_s23 : RT @_BeBrave4: Godo come un riccio appena nato -