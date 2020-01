Cattaneo assolto, scontro Salvini-pm: "Norma Lega su legittima difesa è irrilevante" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alberto Giorgi Il leader esulta per l'assoluzione di Cattaneo e rivendica la riforma voluta dalla Lega. Ma la Procura: "Non c'è rilevanza" "Vittoria! Grazie alla nuova legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega il ristoratore Mario Cattaneo, per cui erano stati chiesti tre anni di carcere per aver ucciso un rapinatore nel suo locale, è stato assolto! Giustizia!". Matteo Salvini ha così esultato una volta appresa la sentenza di assoluzione nei confronti dell'oste di Castelletto Lodigiano, che il 10 marzo del 2017 sparò e uccise un ladro all'interno del proprio ristorante, per difendersi dall'assalto di una banda. L'uomo affrontò in un corpo a corpo uno dei (quattro) malviventi) e durante la colluttazione all’interno del locale – il tutto si consumò all'alba – partì fortuitamente un colpo dal fucile da caccia che il ristoratore portò con sé. Il colpo uccise il 32enne Petre ... ilgiornale

