Bufera su Bonafede per la frase "gli innocenti non vanno in carcere". Salvini chiede le dimissioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) La frase è stata pronunciata da Alfonso Bonafede nel corso della puntata di Otto e Mezzo: “Cosa c’entrano gli innocenti che finiscono in carcere? Gli innocenti non finiscono in carcere”. Parole che scatenano una vera e propria Bufera attorno al ministro M5S della Giustizia, con diversi esponenti anche della maggioranza che chiedono spiegazioni e Matteo Salvini che chiede le dimissioni.In un post su Facebook Bonafede punta a correggere il tiro per evitare strumentalizzazioni. “Mentre si stava parlando di assoluzioni e condanne - spiega - ho specificato che gli ‘innocenti non vanno in carcere’ riferendomi evidentemente e ovviamente, in quel contesto, a coloro che vengono assolti (la cui innocenza è, per l’appunto, ‘confermata’ dallo Stato). Ad ogni modo la frase non poteva comunque destare equivoci perché subito ... huffingtonpost

