Arisa a Vieni da me | dopo un grave problema ha imparato a essere felice Foto

L'aveva promesso Arisa che sarebbe arrivata nello studio di Vieni da me e oggi ha mantenuto la promessa e sui suoi tacchi altissimi perfettamente a suo agio si è mossa con grande disinvoltura (Foto). E' cresciuta Arisa, è molto più matura, non piange quasi più e confida che un po' alla volta sta trasformando una parte del suo carattere che l'ha sempre fatta soffrire. Non è capace di godersi tutto fino in fondo, non riesce a vivere un momento importante e bellissimo senza pensare a cosa accadrà dopo. Parla di cose importanti come la vittoria del festival di Sanremo ai momenti più semplici come un invito a cena a casa sua. Gioie che nasconde dietro le sue paure. Sarà ancora una volta sul palco dell'Ariston tra pochi giorni ma in duetto con Marco Masini. Caterina Balivo le consiglia di essere felice e lei fa una confessione. UN GROSSO PORBLEMA IN FAMIGLIA HA CAMBIATO Arisa Negli ultimi ...

