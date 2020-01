Tina Cipollari, parla il fidanzato: "L'unico problema è la distanza" (Di giovedì 23 gennaio 2020) La loro storia d'amore va avanti da un anno e mezzo, ma vivono in due città diverse e il tempo per stare insieme non è molto today

KontroKulturaa : 'Abbiamo un grosso problema...': Tina Cipollari, Vincenzo Ferrara rompe il silenzio sulla fidanzata - - CambiamentoDel : Tornato alla corte di Caterina Balivo dopo un periodo di distacco dovuto ad un litigio dietro le quinte con il volt… - zazoomblog : Tina Cipollari per la prima volta parla il compagno Vincenzo Ferrara: “C’è un problema” - #Cipollari #prima #volta… -