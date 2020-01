Statua del Nilo in stato di abbandono: via alla manutenzione grazie al Museo Cappella Sansevero (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Cappella Sansevero sostiene i lavori di manutenzione straordinaria della Statua del Nilo. Già promotore del “Comitato per il restauro della Statua del Corpo di Napoli”, il Museo Cappella Sansevero dà il via, a distanza di cinque anni dall’ultimo restauro, ai lavori di pulitura e ad ogni altro intervento indirizzato a riportare al suo splendore il monumento che meglio rappresenta l’identità della nostra città. Per un mese circa, il lavoro delle mani esperte della Società Tecnikos, ditta esecutrice incaricata dal Museo, si occuperà degli interventi di manutenzione del gruppo scultoreo di Piazzetta Nilo, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli. La società Museo Cappella Sansevero è stata ideatrice e promotrice del Comitato per il Restauro della Statua del Corpo di Napoli, già nel 1993, per il primo restauro della Statua del ... ildenaro

