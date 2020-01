Sky Tg24 "Alla scoperta di Dario Brunori" per un racconto di talento e gavetta (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Dopo la laurea ho fatto il parcheggiatore a Siena per un annetto: è stato un lavoro formativo da tutti i punti di vista”. Dario Brunori si racconta in un'intervista "per pianoforte e voce" in onda da giovedì 23 gennaio alle 21 su Sky Tg24 e anche su Sky Arte sabato 25 gennaio alle 20.30. Il titolo scelto per lo speciale - Volevo fare il parcheggiatore – Alla scoperta di Dario Brunori - richiama proprio questa esperienza di vita e questa testimonianza di impegno che al di là dell'aneddottica curiosa è segno di chi non molla, di chi è pronto a tutto, di chi è decisamente lontano da quell'idea di 'giovani choosy' di forneriana memoria.Una chiacchierata tra musica e parole tra il cantautore calabrese, uscito - e celebrato - con il suo ultimo disco, Cip!, e il vicedirettore della testata all-news Omar Schillaci, che diventa anche un'occasione per raccontare il mestiere di scrittore, di ... blogo

