Serie A, classifica e programma della giornata 21 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Serie A, classifica e programma della giornata 21 Nel weekend che va da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, la Serie A torna in campo e lo fa per disputare la ventunesima giornata. Ad aprire il turno è Brescia-Milan, mentre a chiuderlo saranno il derby Roma-Lazio e il big match Napoli-Juventus. In mezzo troviamo altri match interessanti quali Cagliari-Inter e Torino-Atalanta. La classifica aggiornata In prima posizione nella classifica di Serie A troviamo Juventus a 51 punti, seguito da Inter a 47. Ultimo gradino del podio appannaggio della Lazio, in ritardo dalla seconda posizione di due punti, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions League la Roma con 38 punti. La zona Europa League è invece momentaneamente appannaggio di Atalanta e Cagliari, rispettivamente a 35 e 30 punti. Chiudono la classifica di Serie A in zona retrocessione SPAL (15 punti), Brescia ... termometropolitico

