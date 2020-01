Scegli uno di questi fiori di loto giapponesi per conoscere la tua fortuna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il fiore di loto, loto sacro, loto indiano o rosa del Nilo, ha un uso cerimoniale e ha un significato spirituale. È legato alla bellezza, alla purezza e all’elevazione dell’anima. Secondo la leggenda, quando Buddha da bambino fece i suoi primi passi, i primi fiori di loto fiorirono. Ecco perché, in alcune rappresentazioni, è visto seduto sui suoi fiori. In generale, oltre ad essere belli, i fiori di loto giapponesi sembrano custodire un significato tanto mistico quanto antico. Se vuoi sapere cosa ti riserva la tua fortuna, Scegli un fiore e scoprilo. 1. fortuna Se hai scelto il primo fiore, avrai molta fortuna. Ciò significa che vivrai dei bei tempi, dove le cose sembreranno fluire con armonia, ti sentirai calmo e vedrai che la strada si apre davanti a te senza che tu ti sforzi troppo per ... bigodino

Nosce_teipsum_ : RT @tladyinthetower: Pensate che furbi, siamo il Paese che ha più opere d’arte, siti archeologici, cultura millenaria e potremmo campare di… - Dany_Thirstae : RT @tladyinthetower: Pensate che furbi, siamo il Paese che ha più opere d’arte, siti archeologici, cultura millenaria e potremmo campare di… - CHATH00D : RT @tladyinthetower: Pensate che furbi, siamo il Paese che ha più opere d’arte, siti archeologici, cultura millenaria e potremmo campare di… -