Roma, idea Mandragora: primo colloquio con l’Udinese (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Roma pensa al sostituto di Diawara, out per infortunio: per il centrocampo piace Mandragora dell’Udinese La Roma si sta guardando intorno per trovare il sostituto di Amadou Diawara, out per infortunio. L’ultima idea della società giallorossa porta a Rolando Mandragora, attualmente in forza all’Udinese. Come riportato da Sky Sport, oggi è andato in scena un primo colloquio tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione. Su Mandragora c’è anche la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

