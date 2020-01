Picchiano un connazionale per un telefonino: in aumento rapine e furti a Trapani (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'episodio si è verificato ieri, due cittadini ghanesi si sono recati nella casa della vittima, l'hanno picchiata per derubarla del telefonino e sono scappati, in tutto il territorio provinciale aumentano le richieste di aiuto ai carabinieri per furti e rapine Hanno fatto del male ad un loro connazionale solamente per derubarlo del suo telefonino. Sono riusciti a scappare ma, i carabinieri, grazie all’allarme lanciato da alcune persone, sono riusciti a fermare ed arrestare i malviventi. Si tratta di due cittadini ghanesi incensurati, Kabir Muhammed di 21 anni e Salifu Musa, di 26 anni. Entrambi in manette per il reato di rapina. Il fatto è accaduto ad Alcamo, in provincia di Trapani. I due, si sono recati nella casa della loro vittima con l’intenzione di portare via alcuni oggetti che potevano essere in qualche modo di valore. Per raggiungere il loro obiettivo, ... ilgiornale

