Pesci (Di giovedì 23 gennaio 2020) Chi non vuoi essere, Pesci? Dove non vuoi andare? Quali esperienze non sono necessarie per diventare la persona che sei destinata a essere? Nelle prossime settimane t’invito a farti queste domande. Stai entrando in una fase in cui il tuo benessere... Leggi internazionale

ItaliaViva : .@gennaromigliore :'Salvini non sa che pesci prendere e la butta sulla questione giudiziaria. Parla di Bibbiano e d… - paoloroversi : Mi fa quasi pena questo poveraccio che non sa che pesci pigliare... Ma davvero volete farvi governare da gente così? #ottoemezzo - v_napoletano : RT @Raffaella017: Ecco perché le sardine restano mute davanti ai fatti di #Bibbiano... Non per la loro natura di pesci muti ma per l'obblig… -