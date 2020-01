October Faction su Netflix, Tamara Taylor di Bones a caccia di mostri nell’adattamento del fumetto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 22 gennaio debutta October Faction su Netflix: la nuova serie originale della piattaforma è basata sul fumetto di Steve Niles e Damien Worm, edito negli Stati Uniti da IDW, e ha per protagonista un volto molto noto al pubblico delle serie tv, quello di Tamara Taylor, per anni nel cast di Bones col ruolo di Cam Saroyan. Qui la Taylor recita nel ruolo di Deloris Allen, accanto a JC MacKenzie (il Dr. Arnold Spivak di Hemlock Grove di Netflix) nei panni di Fred Allen: apparentemente innocui rappresentanti di una società assicurativa, in realtà i due sono cacciatori di mostri e fanno parte de Il Presidio, una società segreta atavica, esistita da sempre, che ha come scopo quello di mantenere l'equilibrio tra esseri umani e mostri sulla Terra. La coppia all'inizio della prima stagione, dopo la morte del padre di Fred, decide di tornare nella propria città natale, un piccolo centro ... optimaitalia

