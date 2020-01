Meteo: arriva una debole PERTURBAZIONE. Da Venerdì pioggia e neve (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'Italia è attualmente avvolta dall'ennesimo robusto campo di alta pressione che ha riportato una buona stabilità Meteo su gran parte del Paese. Il sole ha ripreso a splendere su molte regioni d'Italia a parte qualche nube di passaggio che non sta comunque producendo effetti di rilievo. Nei prossimi giorni però, una coraggiosa PERTURBAZIONE richiamata da un vortice ciclonico in movimento dalla Spagna verso l'ovest della Sardegna, attraverserà il nostro Paese riportando nubi, qualche pioggia e alcune nevicate sui comparti appenninici centro settentrionali. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire nel dettaglio quando e dove colpirà questo nuovo peggioramento. Quella di oggi intanto sarà una giornata ancora stabile e in gran parte soleggiata su molte regioni. Quei pochi disturbi che si registreranno saranno dovuti a nubi alte e poco consistenti unite a qualche banco ... meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO: arriva una perturbazione con piogge e neve in #ITALIA, vediamo le regioni più colpite #23gennaio - infoitinterno : Meteo - Anticiclone in ritirata, venerdì arriva una nuova perturbazione - armandodbl : RT @infoitinterno: METEO - MAZZATA all'ANTICICLONE, arriva un'INCURSIONE NORDATLANTICA con forte MALTEMPO in ITALIA, tutti i dettagli https… -