LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: Medvedev avanza, l’Italia aspetta Seppi e Giorgi (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KUZNETSOVA DALLE ORE 08.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SEPPI-WAWRINKA DALLE ORE 09.00 (23 gennaio) 05.31 Blinkova recupera brillantemente il break: 2-2 contro Diyas nel terzo set. Bellis conduce su Muchova per 5-4 e ora serve per vincere il primo set. 05.30 Thiem tiene bene il suo servizio: 5-3. 05.26 Break di Thiem: 4-3 nel primo set contro Bolt. 05.25 Medvedev straripante, chiude subito l’incontro con lo spagnolo Martinez: il russo si impone per 7-5 6-1 6-3. Al terzo turno affronterà il vincente di Munar-Popyrin. 05.23 Arriva il rapidissimo break di Medvedev: 5-3. 05.22 Medvedev ha salvato la palla break e ora conduce per 4-3 05.21 Gulbis ha fatto il break proprio nel momento decisivo del primo set e se lo porta a casa per 7-5. 05.20 Intanto il break della kazaka ... oasport

