Licenziato a causa di permessi 104 usati in maniera non corretta: uomo di 40 anni suicida (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un operaio di 40 anni della Igv Colbachini in provincia di Padova si è tolto la vita impiccandosi da un albero dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento. Simone Sinigaglia, 40 anni, era uscito come per recarsi al lavoro. Ma raggiunto un luogo sperduto nella campagna veneta si è tolto la vita impiccandosi ad un … L'articolo Licenziato a causa di permessi 104 usati in maniera non corretta: uomo di 40 anni suicida NewNotizie.it. newnotizie

