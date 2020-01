Le previsioni meteo di venerdì 24 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le previsioni meteo di venerdì 24 gennaio – Al Nord cielo sereno ma con condizioni in peggioramento dalla sera sul quadrante occidentale. Al Centro nuvole e rovesci su Sardegna, Toscana e Lazio. Al Sud cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le previsioni meteo di venerdì 24 gennaio – Cielo in prevalenza sereno sulla penisola italiana ad eccezione di possibili rovesci che interesseranno le zone occidentali del Nord e il Lazio, la Toscana e la Sardegna al Centro. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, peggiora dal pomeriggio sui quadranti occidentali Cielo sereno al mattino su quasi tutto il settore settentrionale, peggiora dal tardo pomeriggio sui quadranti occidentali. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che scenderanno a 11 gradi. Centro – Nuvole e rovesci interesseranno la Sardegna, ... newsmondo

