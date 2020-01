Il silenzio degli innocenti avrà un nuovo sequel: la serie Clarice (Di giovedì 23 gennaio 2020) di Antonio Graniero (Foto: MGM Studios) È l’abbinamento ideale: fave, fegato, un buon Chianti e un’altra serie ispirata all’universo oscuro e criminale dei libri di Thomas Harris. Questa volta tocca al personaggio di Clarice Starling, la recluta dell’FBI protagonista del silenzio degli innocenti, resa famosa dall’interpretazione di Jodie Foster nel pluripremiato film di Jonathan Demme del 1991. L’emittente televisiva americana CBS ha annunciato qualche settimana fa l’arrivo di Clarice, che sarà scritto e prodotto da Alex Kurtzman (già produttore di Star Trek e Star Trek: Picard) e Jenny Lumet (sceneggiatrice del film Rachel sta per sposarsi). Ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi del film, la serie scava a fondo nella vita personale dell’eroina ritornata in campo – non più da recluta ma nei panni di un’agente dell’FBI – per dare la caccia a serial killer e predatori ... wired

