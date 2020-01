Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2020 : l’Acquario dovrà fare una scelta - i Pesci non devono avere paura di amare : Giovedì 23 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’Oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. […] L'articolo Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2020: l’Acquario dovrà fare una ...

"Salviamo le coste della Sardegna" - 10mila firme da tutto il mondo contro il cemento in riva al mare : La rabbia degli ambientalisti: "Manteniamo il divieto in quei 300 metri dall'acqua". Il presidente Solinas: "Così si fa ripartire l'edilizia".

Tappo - Cucciolo in un mare di guai - la recensione : un film per entrare in empatia con i nostri amici animali : La recensione di Tappo - Cucciolo in un mare di guai, il film d'animazione diretto da Kevin Johnson che farà felici i più piccoli. Cosa fare quando, da un momento all'altro, le cose cambiano e la vita non è più quella di prima? È così che iniziamo la recensione di Tappo - Cucciolo in un mare di guai, film diretto da Kevin Johnson e realizzato dai produttori di Shrek. Negli ultimi anni i migliori amici dell'uomo sono diventati protagonisti di ...

The Witcher : Nightmare of the Wolf - Netflix conferma i lavori sul film d'animazione : Dopo il grandissimo successo della serie di The Witcher di Netflix, il servizio di streaming ha confermato che al momento sta lavorando anche a un film d'animazione.Netflix ha rivelato il progetto - specificamente descritto come un film "anime" - su Twitter e si intitolerà The Witcher: Nightmare of the Wolf e vedrà una "nuova minaccia attualmente non rivelata per il continente".Netflix afferma che il suo nuovo film di The Witcher sarà nelle ...

Ecco come sfamare 10 miliardi di persone in modo sostenibile : (foto: Getty Images) Non ce la stiamo facendo. Il nostro sistema di produzione di cibo è a dir poco insostenibile dal punto di vista ambientale e sfora ben 4 dei 9 limiti planetari – quei confini entro i quali le attività umane non nuocciono agli equilibri del pianeta. A ribadirlo è l’ultima analisi dei ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Germania) che hanno calcolato che se decidessimo di rispettare in modo ...

Luigi Di Maio si dimette e torna a marzo : la mossa per fermare i 5 Stelle "riformisti" : Luigi Di Maio si dimette dal ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle, ma non per sempre. Il leader ha confidato - a chi ha avuto modo di parlare con lui - che quello che ha in mente riguarda il suo futuro, ma non solo. Si tratta, secondo Il Corriere della Sera, di un doppio filo con il Movimen

Sci alpino - Francesca Marsaglia per confermare a Bansko il nuovo status da top5 in discesa : In questa Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 la nostra Francesca Marsaglia si era posta un obiettivo importante: dimostrare di poter valere le parti alte della classifica delle prove veloci e, possibilmente, farlo con continuità. Dopo diverse stagioni nelle quali la sciatrice di Cesana Torinese aveva proceduto con qualche alto e basso di troppo, l’imperativo era dimostrare, in primo luogo a sè stessa, che ce la poteva fare. Il suo ...

Agcom multa Tim - Vodafone e Wind Tre : “Non si possono cambiare i contratti senza informare utenti” : La multa dell'autorità è rivolta a Tim, Vodafone e Wind 3 (quasi 700mila euro per ognuna), colpevoli di aver modificato i contratti sulle ricaricabili a spese degli utenti. La sanzione riguarda i costi di ripresa del servizio in caso di credito esaurito. Codacons: "La prassi portava gli utenti a spendere soldi inconsapevolmente".Continua a leggere

The Witcher : Netflix annuncia il film animato Nightmare of the Wolf : The Witcher, dopo la serie live-action, sarà al centro di un film animato intitolato Nightmare of the Wolf, prodotto per Netflix. The Witcher avrà un film animato, prodotto per Netflix, intitolato Nightmare of the Wolf e che mostrerà una nuova minaccia che dovrà affrontare il protagonista. Il nuovo progetto annunciato dalla piattaforma di streaming sarà prodotto da Lauren Schmidt Hissrich e Beau DeMayo, già nel team della serie, in ...

L’Acqua del mare Diventa Fluorescente - Scoperti Scarichi Illeciti a Bari : Sequestrato Cantiere del Teatro Kursaal : Un vero e proprio disastro ambientale quello avvenuto a Bari dove il Mare si è colorato di un intenso verde fluo, a dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che a loro volta hanno inviato segnalazioni alla guardia costiera che mediante un’accurata analisi è emerso che in Mare è stata riversata diclorofluorescina una sostanza che serve per lo smaltimento di fanghi, che si è riversata direttamente in Mare creando un vero e proprio ...

7 motivi per amare Selena Gomez : Selena è bella, ha talento, è popolare ed è difficile trovare delle persone che non sanno chi sia. I suoi fan la adorano e hanno molte ragioni per farlo. Questa ragazza lavora duro, è una musicista, un’attrice, una donna d’affari, ma allo stesso tempo rimane con i piedi per terra, è umile e, onestamente, è come una boccata d’aria fresca in questo mondo pazzo fatto di celebrità drammaturgiche. Basta guardare una sua intervista ...

"Non si possono cambiare i contratti senza informare gli utenti" : l'AgCom multa le compagnie telefoniche : Gli operatori telefonici non possono modificare il contratto con gli utenti senza il loro consenso. O almeno non in tutti i casi. Lo ha stabilito l’AgCom che ha fatto una multa di due milioni a Tim, Vodafone, Wind e Tre. Nel provvedimento dell’autorità si specifica che la condotta dei gestori “non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4 del ...

Caso Sussex - come dovremmo chiamare Harry e Meghan da ora in poi? - : Francesca Rossi Harry e Meghan non sono più altezze reali, pur conservando il titolo di duchi di Sussex, dunque quale sarebbe il modo più corretto per rivolgersi alla coppia? Le monarchie si basano su tradizioni e regole che di solito rimangono immutate nel tempo, almeno nei loro principi fondamentali. Harry e Meghan hanno stravolto molte di queste leggi scritte e non scritte. Il Caso Sussex continua a sollevare domande e dubbi, ...

Venezia - il Mose in funzione dal 30 giugno con maree di 140 cm : Il prossimo 30 giugno potrebbe essere il giorno della svolta per il Mose (COS'è E COME FUNZIONA - RISCONTRO POSITIVO DELLE PROVE) la barriera artificiale progettata per difendere Venezia dalle grandi maree dell'Adriatico. I commissari del Consorzio Venezia Nuova hanno confermato oggi in Prefettura che il cronoprogramma dei lavori prevede che il Mose possa entrare in funzione già dalla fine del mese di giugno mentre il completamento ...