Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa è sparita nella notte | cosa è successo

Grande Fratello Vip 2020 - Ivan Gonzalez flirta con Clizia Incorvaia : "Vorresti un fidanzato spagnolo?" (video) : Nelle ultime ore, Ivan Gonzalez sta progettando un vero e proprio 'affondo' nei confronti di Clizia Incorvaia per conquistare il suo cuore. Il modello spagnolo ha invitato ufficialmente la coinquilina a raggiungerlo a Madrid per approfondire la conoscenza fuori dalla casa del 'Grande Fratello Vip':prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez flirta con Clizia Incorvaia: "Vorresti un fidanzato spagnolo?" (video) pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini criticato : “Non si può seguire” : Alfonso Signorini nella bufera: “Il suo GF Vip è difficile da seguire” Domani sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E ovviamente l’orario di inizio della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, salvo colpi di scena, si aggirerà intorno alle 21.40, finendo ben oltre l’1 di notte. E proprio su questi orari che oggi una lettrice del settimanale Nuovo si è molto lamentata. Difatti ...

Protagonista del Grande Fratello Vip 3 stronca il nuovo GF Vip 4 : “Voto zero - non mi piace nulla” : Siamo arrivati al quarto Grande Fratello Vip e in molti continuano ad avere nel cuore la seconda edizione, che è anche quella che ha fatto gli ascolti più alti. Di sicuro sono in pochi ad aver amato il GF Vip 3, ma c’è una Protagonista proprio dell’ultimo Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi che ha voluto difendere la sua edizione e che si è scagliata duramente contro la nuova. Qualche giorno fa Lisa Fusco è stata ospite di ...

Baraonda al Grande Fratello Vip | Panico in casa per gli uomini : Si scatena il Panico nella casa del Grande Fratello Vip, con gli uomini di protagonisti. È un tutti contro tutti? Non c’è un attimo di pace nella casa del Grande Fratello Vip con i colpi di scena che minano gli stati d’animo dei ragazzi e delle ragazze della casa. La scorsa notte è stata molto […] L'articolo Baraonda al Grande Fratello Vip | Panico in casa per gli uomini proviene da www.meteoweek.com.

Grande Fratello Vip - crollo emotivo per Paola Di Benedetto : "Spero di non averli delusi" : Lacrime, lacrime e ancora lacrime. Nella casa del Gf vip si ride e si piange. E anche Paola Di Benedetto, fidanzatissima con Federico Rossi, si lascia andare. “Ci tengo moltissimo che la mia famiglia ed i miei amici siano orgogliosi di me e che non li abbia delusi in niente. Spero che anche Fede [Fe

Grande Fratello | grande paura per Martina Nasoni : Attimi di panico questa mattina per Martina Nasoni, vincitrice dell’ultimo grande Fratello. Insieme alla madre è stata aggredita a parole e con gesti da un uomo. Appena il tempo di tornare a casa dall’impegno in tv con Barbara D’Urso e Martina Nasoni è stata protagonista involontaria di un brutto episodio. La vincitrice del GF 16 […] L'articolo grande Fratello | grande paura per Martina Nasoni è stato pubblicato prima sul ...

Grande Fratello VIP 2020 - Licia Nunez contro Eva Grimaldi : "Non puoi avere l'esclusiva nella vita di Imma" : Vecchi rancori riemergono? Per Licia Nunez il pensiero del confronto in casa avuto con la sua ex fidanzata Imma Battaglia è ancora vivo come testimoniato da una conversazione avuta con Barbara Alberti nella quale l'attrice gieffina non sembra voler mollare la presa, anzi, aggiunge il carico da 90 rilanciando nuove accuse: Quello che mi ha colpito di più è che sta andando in tv a dire che la mia storia non la conosceva nessuno e ora si sta ...

Grande Fratello Vip - Salvo Veneziano contro Sergio e Patrick : "Ma quali amici?" - un'accusa pesantissima : Adesso Salvo Veneziano vuota il sacco e punta il dito contro gli ex gieffini entrati al Grande Fratello Vip (Pasquale Laricchia, Sergio e Patrick). “Non si sono comportati molto bene con me. Ho pagato io per quella scena in diretta ed ho pagato per quello che ho fatto”, tuona al telefono con Libero

Grande Fratello - confessionale Elia sulla Volpe : “Giocatrice - finta perfettina” : Il confessionale di Antonella Elia su Adriana Volpe: quello che non ha ancora detto al Gf Vip 2020 Tra Antonella Elia e Fernando Lessa non corre buon sangue. E su questo non ci piove. Ma adesso la Elia se l’è presa anche per quello che hanno fatto i suoi coinquilini durante l’ultima diretta: aver salvato […] L'articolo Grande Fratello, confessionale Elia sulla Volpe: “Giocatrice, finta perfettina” proviene da Gossip ...

Clizia e Paolo si isolano : notte di confidenze al Grande Fratello Vip : Clizia e Paolo, notte di confidenze al GF Vip: il feeling aumenta. Ciavarro interviene anche su Pago: “Cambiamento clamoroso” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip 4. Sono in molti a scommettere che tra i due giovani possa nascere qualcosa e che il loro rapporto possa presto andare di […] L'articolo Clizia e Paolo si isolano: notte di confidenze al Grande Fratello Vip proviene da Gossip ...

Grande Fratello Vip 2020 - nomination in anticipo : a rischio Lessa - Rusic - Elia - Denver e Patrick. Adriana vota Aristide perchè non fa davvero parte del mondo dello spettacolo : Andrea Denver nomination a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ieri sera, i concorrenti rimasti in gara sono stati chiamati ad indicare il nome di una persona che vorrebbero eliminare definitivamente del gioco. Il particolare ‘twist’ ha così dato il via a diverse dinamiche all’interno del reality. In base a quanto deciso dalla produzione, 7 concorrenti hanno dovuto svolgere in maniera palese le loro nomination, ...

Grande Fratello Vip 2020 : nomination a sorpresa ma Antonella Elia non rispetta le regole : Il Grande Fratello Vip 2020 impone ai concorrenti una nomination a sorpresa, per ora le donne devono votare gli uomini che poi ricambieranno il favore, ma Antonella Elia non rispetta la regola. Al Grande Fratello Vip 2020 è tempo di nomination a sorpresa con voto palese, i concorrenti dovranno votare i coinquilini del sesso opposto, ma Antonella Elia non rispetta l'unica regola imposta e continua la sua crociata contro Fernanda Lessa. Mancano ...

Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto in lacrime : le parole sul fidanzato Federico Rossi : Paola Di Benedetto ha avuto un momento di crisi nel reality e ha parlato della sua famiglia e del suo fidanzato Federico Rossi. Ecco le parole della modella Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto in crisi: le parole su Federico Rossi Paola Di Benedetto è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle prime due settimane la modella vicentina si è sempre mostrata allegra, comprensiva e pronta a mettersi in gioco per ...

Grande Fratello Vip 2020 - Adriana Volpe ’sbotta’ contro Barbara Alberti : «Perchè devi sempre attaccarmi?» : Adriana Volpe - GFVIP Stanno nascendo le prime incomprensioni tra Adriana Volpe e Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Con il sentore che la scrittrice ce l’avesse con lei, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri non ha perso tempo per chiedere alla coinquilina i motivi del suo ipotetico astio, dandole occasione di chiarirle tutti i suoi dubbi. Ieri sera, il Grande Fratello ha stupito i concorrenti con un comunicato ...