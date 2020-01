GF Vip, il richiamo ufficiale: “Non sono state rispettate le regole” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo l’ultima puntata a dir poco scoppiettante, il sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini tornerà lunedì 27 gennaio sempre alle 21.35 e sempre su Canale 5. Dopo quelle di Elisa De Panicis – già rientrata a sorpresa nella Casa per un confronto con Andrea Denver – e Pasquale Laricchia ci sarà ovviamente l’eliminazione di un altro concorrente. Rischiano il modello ex tronista di Uomini e Donne spagnolo Ivan Gonzalez e la ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, i due nomi più votati dagli altri inquilini. Ma a proposito di nomination, questa non è mica l’unica della settimana. Brutte sorprese per gli abitanti della Casa più spiata d’Italia, che per punizione dovranno fare nuovi nomination oltre a veder decurtati dei soldi dal budget per la spesa. Nella tarda serata di mercoledì 22 gennaio è arrivato infatti il primo richiamo ufficiale dell’edizione numero ... caffeinamagazine

