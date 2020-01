"Di-segni e quartieri in movimento", sabato 25 gennaio Zerocalcare a L'Aquila (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'Aquila - Si chiama "Di-segni e quartieri in movimento" l'incontro pubblico organizzato per sabato 25 gennaio da 3e32 / CaseMatte, nell'Auditorium del Rettorato del Gran Sasso Science Institute a L'Aquila. All'incontro parteciperà Zerocalcare. "L'Aquila è città troppo plurale, nobile e aristocratica per accogliere Saviano e Zerocalcare". Questa fu, in sintesi, l'affermazione del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi alla festa di Fratelli d'Italia dell'estate scorsa. Erano i giorni della polemica sul "Festival degli incontri", di cui lo stesso Zerocalcare ha parlato nel corso di un incontro organizzato nella giornata di ieri. Il fumettista romano ha accettato l'invito che gli abbiamo rivolto all'indomani delle squallide polemiche che, suo malgrado, l'hanno visto protagonista. ... abruzzo24ore.tv

