CorSport: multe Napoli, la strategia dei calciatori è quella di rallentare il procedimento (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport scrive delle multe ai calciatori del Napoli. Ieri l’avvocato Vittorio Rigo, che rappresenta sei azzurri, tra i quali Insigne e Mertens, ha presentato in tribunale l’istanza di ricusazione dell’avvocato Piacci, arbitro indicato dal Napoli. Gli effetti dell’atto, scrive il quotidiano sportivo, sono: “un ulteriore ritardo del procedimento e un ulteriore disaccordo tra le parti”. Un’udienza lunga e articolata, scrive il Corriere dello Sport. Rigo ha indicato come arbitro per i propri assistiti (Insigne, Manolas, Lozano, Mertens, Milik, Zielinski) gli avvocati Luigi Fazzo, Enrico Barraco e Elena Zucconi Galli Fonseca. Nei prossimi giorni l’avvocato Rigo avrà una risposta dal tribunale. Continua il quotidiano sportivo: “I rappresentanti degli altri giocatori, pur non avendo rilevato la medesima problematica presunta nei confronti di Piacci, hanno invece indicato gli ... ilnapolista

